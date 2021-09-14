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الدفاع المدني العراقية تخمد حريق معمل أدوية سامراء

الدفاع المدني العراقية تخمد حريق معمل أدوية سامراء
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام الشركة العامة لأدوية سامراء خالد محيي الدين، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق معمل الأدوية، فيما أشارت مديرية الدفاع المدني العراقية الى إخماد الحريق من دون تسجيل أي خسائر.

العالم - العراق

وقال محيي لوكالة الأنباء العراقية إن "مديرية الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في مخزن مواد تالفة داخل الشركة العامة لمعامل أدوية سامراء"، مبيناً أنه "تمت السيطرة على الحريق".

فيما أكد مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود أن "الحريق نشب في مخزن يحتوي على نفايات وكراتين فارغة وهو مبني من السندويش بنل"، مشيراً الى أن "7 فرق من الدفاع المدني أخمدت الحريق".

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن "الحريق اندلع داخل مخزن بمساحة 150 متراً مربعاً مشيد من الطابوق ومسقف بألواح السندويج بنل ومخصص لخزن علب التغليف الكارتونية سريعة الاشتعال داخل معمل أدوية سامراء".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشارها الى المخازن الملاصقة، وتم إخماده من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية".

وتابعت أنه "تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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الدفاع المدني العراقية تخمد حريق معمل أدوية سامراء