رجل ايطالي يضرب شرطيا كي يدخل السجن لهذا السبب!

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وكشفت الصحيفة أنه "حكم على رجل يبلغ من العمر 52 عاما بالسجن لمدة عامين وشهرين، بعد أن طلب نقله إلى نظام الاعتقال، بدلا من الاقامة الجبرية لكن السلطات رفضت، حيث أنه بعد رفض الطلب بـ24 ساعة، وخلال فحص روتيني للشرطة، لم يتم العثور على الرجل في شقته.



وأشارت الصحيفة إلى أن "عمليات البحث استغرقت أقل من المتوقع، إذ ظهر "الهارب" بإرادته الحرة في الثكنات"، وقال: "لقد هربت، وها أنا هنا لتسليم نفسي.. الآن يمكنك إلقاء القبض علي".



ولفتت "ليبيرو" إلى أنه "مع ذلك، لم يستسلم عملاء الشرطة لطلبات الرجل المستمرة، لذلك أقدم الرجل على ركل ولكم أحدهم، على أمل أن ينتهي به الأمر وراء القضبان، عندها تم توجيه الاتهام إلى الرجل بالعدوان على مسؤول عام ومقاومته، ولهذا السبب تم القبض عليه.



وبعد ذلك، وصلت اعتذارات الرجل لقاضي التحقيق عما حدث، معترفا بأنه "بالغ في شرب الكحول ولم يتذكر شيئا، لكنه الآن يأمل فقط أن يذهب إلى السجن".