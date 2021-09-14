رئيسي لبوتين: ماضون في تعميق التعاون بكافة المجالات مع روسيا

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد رئيسي على مواصلة التعاون الإيراني الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ بما في ذلك إنتاج اللقاح المشترك.

وأضاف: ينبغي الاستمرار في هذا التعاون حتى اقتلاع جذور هذه الجائحة نهائيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وناقش معه موضوع مكافحة وباء كورونا.

وأضاف البيان: "أكد الرئيسان مجددا، خلال الحديث، على الرغبة المتبادلة لتعزيز العلاقات الروسية- الإيرانية المفيدة للجانبين، في مختلف المجالات.

وتمت الإشارة إلى التطور الناجح للعلاقات التجارية والاقتصادية، والتعاون الراسخ في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وخلال الاتصال، ناقش الرئيسان، العمل داخل منظمة شنغهاي للتعاون، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة رئيسي كمراقب في قمة المنظمة في دوشنبه.