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بالفيديو.. شاهد الرئيس السوري يرد على بوتين باللغة الروسية!

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد بعيد ميلاده، وذلك خلال زيارة الأخير غير المعلنة لموسكو اليوم الثلاثاء.

العالم - سوريا

وقال بوتين: "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو. وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان قبل أيام".

وشكره الأسد على ذلك باللغة الروسية قائلا: "سباسيبو"، وتعني شكرا باللغة الروسية.

كما تحدث الرئيس الروسي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا، مهنئا الرئيس السوري بالنتائج الجيدة، قائلا له: "إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك وعلى الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية".

ونوّه بوتين إلى أن توطيد الدولة يعيقه التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا، قائلا: "في رأيي، إن المشكلة الرئيسية تكمن في تواجد القوات الأجنبية في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة، ودون إذن منكم، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يمنحكم الفرصة لبذل أقصى الجهود لتوطيد البلاد والمضي قدما في طريق إعادة الإعمار بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية".

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