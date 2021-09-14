الأمم المتحدة تعلن عن مشروع لدعم 5 محافظات في العراق

العالم - العراق

وقالت مديرة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق زينة علي احمد لوكالة الأنباء العراقية إن "البرنامج الانمائي للامم المتحدة ينفذ حالياً مشروعاً رائداً يسهم في وضع مساعدات تقنية ومادية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص ويتم تنفيذها في المحافظات الخمسة المحررة".

وتحدثت عن عمليات المسح التي تقوم بها الأمم المتحدة لشركات القطاع الخاص موضحةً أن "الأمم المتحدة تنفذ عمليات مسح للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كجزء من شراكتنا مع وزارة التخطيط ،والهدف منها وضع تصور يساعد الحكومة على وضع خطة لتنمية القطاع الخاص"، مبينة أن "المسح أساسي لمعرفة التحديات والفرص المتاحة للمؤسسات العراقية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".

وأشارت الى أنه "تم مسح نحو 2000 مؤسسة عراقية في ثلاث محافظات، وهي بغداد والبصرة ونينوى، وتبين لنا احتياجاتها الضرورية، وما هي الموارد المتوفرة والتحديات التي تواجهها"، موضحة أن "نتائج المسح سوف تسهم في وضع ستراتيجية لدعم المؤسسات كحركة اقتصادية من الضروري دعمها لتعزيز موارد الاقتصاد العراقي".