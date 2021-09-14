الصحة الإيرانية: تطعيم نحو 38 مليون جرعة من لقاحات كورونا

العالم - إيران

وقالت الوزارة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إنه تم لغاية اليوم استعمال 5 أنواع من اللقاحات وهي "سبوتنيك" الروسي و"سينوفارم" الصيني و"بهارات" الهندي و"آسترازينيكا" الکوري الجنوبي والیاباني و"بركت" الإيراني لتطعيم 25 مليونا و 93 ألفاً و 784 جرعة أولى و 12 مليونا و 772 ألفاً و 767 جرعة ثانية.

وكان عدد الجرعات التي تم تطعيمها لكل نوع من اللقاحات كالتالي:

-سينوفارم: 18 مليونا و 71 ألفاً و 602 جرعة أولى، 9 ملايين و 556 ألفاً و 137 جرعة ثانية.

-بركت: 6 ملايين و 628 ألفاً و 71 جرعة أولى، 1 مليون و 253 ألفاً و 799 جرعة ثانية.

-آسترازينيكا: 3 ملايين و 879 ألفاً و 123 جرعة أولى، 1 مليون و 540 ألفاً و 900 جرعة ثانية.

-سبوتنيك: 455 ألفاً و 599 جرعة أولى، 376 ألفاً و 713 جرعة ثانية.

-بهارات: 59 ألفاً و 389 جرعة أولى، 54 ألفاً و 218 جرعة ثانية.

وقد شهدت وتيرة استيراد وتطعيم لقاح كورونا وتيرة متسارعة خلال الأسابيع الاخيرة، وفي هذا الصدد أعلن رئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين إسماعيلي بأنه سيتم في غضون الشهرين القادمين استيراد نحو 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وقال: إن التطعيم واسع النطاق والسيطرة على جائحة كورونا يعدان أولوية مهمة للحكومة.

كما أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي في تصريح له خلال حضوره اجتماعا لمجلس الشورى الإسلامي بأن التطعيم العام في البلاد سينتهي في شباط/فبراير القادم.

وعلى صعيد متصل قال المدير العام لقسم آسيا وأوقيانيا بوزارة الخارجية الإيرانية رضا زبيب أنه بالإمكان رفع معدل تطعيم المواطنين إلى مليوني جرعة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وورد في تغريدة كتبها رضا زبیب على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إن وعد تطعيم 1،5 مليون جرعة قد تم تنفيذه منذ 6 أيام.

وأضاف مساعد وزير الخارجية: عقب أسبوع بمعدل تطعيم مرتفع سيكون بالإمكان تطعيم مليوني جرعة يوميا اعتبارا من الأسبوع المقبل.