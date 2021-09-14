الطفلة المتوفاة 'لين' تقرع مجددا  أبواب 'القطاع الصحي الاردني'

العالم - الأردن

الحادثة الابرز التي تسلطت عليها اضواء منصات التواصل الاجتماعي و بصورة غير مسبوقة هي الحادثة التي انتهت بوفاة الطفلة لين وهي طفلة عمرها خمس سنوات توفيت بعد خطا طبي او تقصير في سرعة علاجها اثر اصابتها بالزائدة الدودية .

بسبب حادثة الطفلة لين يعود مستشفى البشير الاردني الشهير وهو اكبر مجمعات مستشفيات القطاع العام الاردني الى واجهه الاحداث ومن زاوية سياسية مجددا هذه المرة .

حادثة الطفلة لين خطفت الانظار عن غيرها من الاحداث خصوصا وان بيانات حزبية والاف التعليقات ايضا من شخصيات عامة انتهت بها تلك الحادثة .

وبدات معاناة الطفلة لين كما شرح والدها عندما زارت قسم الطوارئ في مستشفى البشير و كانت مصابة بالزائدة الدودية وحسب اهل المريضة وليس الاطباء انفجرت الزائدة الدودية داخل جسم الطفلة ذات الخمس سنوات وبالتالي مما ادى الى وفاتها ، الامر الذي دفع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وكبار موظفي الصحة الى اجراء تحقيق مباشر في الحادث ومعرفة تلك الاسباب خصوصا وان وزارة الصحة كانت قد تفاخرت سابقا بافتتاح مركز الجراحة الطاريء في مستشفى البشير وهو مركز ضخم يفترض انه يتولى مثل تلك الحالات.

وحسب والد الطفلة لين الذي رافقها يفترض ان ابنته زارت طواريء مستشفى البشير وبقيت بانتظار طبيب جراح لمعاينتها مدة خمس سنوات بعد تشخيصها في اليوم الاول بالتهاب المسالك البولية ولكن التقصير ادى الى انفجار الزائدة وتوفيت الطفلة لين مما عاد بالاردنيين الى قرع جرس الانذار مجددا بسبب ما يجري في القطاع الصحي العام خصوصا وان وزارة الصحة في عهد الوزير الهواري الذي لا يمكن بكل الاحوال تحميله شخصيا مسؤولية تلك الحادثة تفوقت على نفسها في ادارة ملف الفيروس كورونا رغم بعض الاطباء والخبراء الذين يبقى يشيرون الى ان الاهتمام بالفيروس كورونا كان على حساب بقية الاقسام والامراض .

بكل حال عاد الجدل حول القطاع الصحي في الحالة الاردنية بعد حادثة الطفلة لين التي توفيت جراء انفجار الزائدة في جسمها و قبل التمكن من اسعافها وبالتالي الحديث عن لجان تحقيق وتحرك النيابة على الارجح بعدما تحولت القضية مجددا الى قضية راي عام.