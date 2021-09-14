ميركل تزور كيان "إسرائيل" في 10 أكتوبر المقبل

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية: "من المتوقع أن تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل [إسرائيل] في 10 أكتوبر".

وأضافت: "يأتي ذلك بعد أن ألغيت زيارتها السابقة بسبب التطورات في أفغانستان. وستقوم بزيارتها بعد حوالي أسبوعين من الانتخابات الألمانية التي قد يفقد فيها حزبها السلطة بحسب استطلاعات الرأي".

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أبلغت ميركل، رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت بإلغاء زيارتها التي كانت مقررة لكيان الإحتلال بعد أيام.

وأكدت قناة "كان" الرسمية وقتها، أن ميركل أبلغت بينيت عدم زيارتها للكيان الإسرائيلي، في الوقت الراهن، بسبب الوضع الطارئ في أفغانستان، والحاجة إلى استكمال إجلاء القوات الألمانية منها.

وستكون رحلة ميركل المرتقبة إلى كيان الإحتلال هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات. وتستعد المستشارة التي تحكم ألمانيا منذ 15 عاما، لمغاردة المسرح السياسي أواخر العام الجاري، بعدما أعلنت قبل عامين نيتها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.