موقع تتبع السفن يرصد ناقلة النفط الايرانية تفرغ حمولتها في سوريا

العالم- خاص بالعالم

موقعُ "تانكر تراكرز" لتتبعِ السفنِ نشَرَ صورةَ ناقلةِ النفط الإيرانية راسيةً في مرفأ بانياس السوري وقد أفرغتْ ثلاثةً وثلاثين الفَ طنٍ من المحروقاتِ في سورية، مشيراً الى أنّ هذه المحروقاتِ تحتاجُ الى الفٍ وثلاثمئةٍ وعشرِ شاحناتٍ لنقلِها الى لبنان.

الأمينُ العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أشار في كلمةٍ إلى أنَ الوقودَ الإيراني سيُنقَل الى لبنان بالصهاريجِ الخميسَ المقبل، وأشار إلى أنّ ناقلاتٍ أخرى ستصل إلى لبنان خلالَ أيامٍ مؤكداً أنّ كلَ الرهاناتِ على عرقلةِ مسيرةِ شحناتِ النفط باءت بالفشل.

السيد نصر الله لفت إلى أنّ الهدفَ من شحناتِ الوقود ليس التجارةَ وأن بإمكانِ جميعِ اللبنانيين الحصولَ على الوقود.

في الأثناءِ، أشار عضوُ نقابةِ اصحابِ محطاتِ المحروقات في لبنان جورج البراكس الى اَنّ المخزونَ المتبقيَ قليلٌ جداً، مشيراً إلى اَنّ وصولَ النفطِ الايراني الى لبنان سيريح الاسواقَ اللبنانية.

هذا ويترقب اللبنانيون وصولَ شحنةِ الوقود الإيرانية للتخفيفِ من الصعوباتِ التي يواجهونها كلَ يومٍ على طوابيرِ محطاتِ الوقود.