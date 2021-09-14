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صحيفة 'اسرائيلية': هؤلاء الأسرى كانوا على علم بحفر نفق 'جلبوع'

صحيفة 'اسرائيلية': هؤلاء الأسرى كانوا على علم بحفر نفق 'جلبوع'
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

زعم موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن عددا من الأسرى الفلسطينيين كانوا على علم بحفر نفق "جلبوع".

العالم - الاحتلال

وقال موقع الصحيفة: "إن 10 أسرى على الأقل كانوا يعلمون بخطة الفرار بينما عناصر المخابرات الإسرائيلية لم تكن تعرف ماذا يجري حولهم".

وفي التفاصيل، أوضح الموقع، أن سائق الصرف الصحي الذي أفرغ المجاري في سجن "جلبوع" أبلغ أحد الحراس المسؤولين عن وجود كميات من الرمال في مياه الصرف الصحي ولم يتم أخذ بلاغه على محمل الجد.

وأضاف: "إن حراس السجن سيتم استجوابهم لإهمالهم الشديد في هذه المسألة ولفهم تجاهلهم للإشارة الحمراء من هذا السائق".

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين، الفرار من سجن "جلبوع"، عبر نفق حفروه، بحسب ما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما سلّطت هذه القضية الضوء على واقع المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ يقبع 4850 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الإحتلال، وسط معاناة كبيرة جرّاء الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وحسب آخر إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن من بين إجمالي الأسرى يوجد 43 سيدة، و225 طفلًا.

كما يعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة -حسب الهيئة- من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.

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