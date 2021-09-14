شاهد.. خبير يكشف سرّ اهتمام الاحتلال بالعلاقات مع مصر

العالم - خاص العالم

وأضاف رمانة خلال مشاركته في برنامج البوصلة على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن الكيان الاحتلال يستفيد من عملية التطبيع مع بعض الدول العربية من الناحية الامنية والاقتصادية حيث ينطبق بشكل عام على مصر والمغرب.

وحول تركيز دبلوماسية الاحتلال على مصر بدل الاردن قال رمانة: ان الامر الوحيد الذي يثير قلق قادة الكيان الصهيوني هو قطاع غزة حيث يعلم الصهاينة بأن الحل لا ياتي الا عبر مصر وذلك لانها تحد القطاع، مشيراً الى وجود معبر رفح الذي يلعب دوراً اساسياً في هذا الموضوع.

واوضح رمانة، ان مصر تستطيع ان تمارس بعض الضغوط على غزة وتستطيع ان تسهل الامور ان ارادت.

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