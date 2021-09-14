قوات الامن العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين وتضبط 65 عبوة ناسفة

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وقالت الخلية في بيان لها إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - متمثلة في شُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والسابعة والسادسة عشر والتي على إثرها تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في الرطبة بالانبار وهو الذي استهدف قواتنا الامنية وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية وسيطرة زنكورة وسرقة الأسلحة في منطقة الخسفة و5 كيلو قبل التحرير".

وأضافت، أن "الاخر في منطقة النمرود بنينوى وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب"، مبينة أنه "تم ضبط 65 عبوه ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتر في قضاء عنه بالانبار وقد جرى تسليم الارهابيين الى جهة الطلب، فيما قامت مفارز هندسة للفرقة السابعة بتفجير العبوات موقعيا".