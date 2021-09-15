امير عبداللهيان: على بريطانيا سداد الدَيْن القديم المترتب عليها لايران

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: صرحت خلال المحادثات الهاتفية مع نظيري البريطاني بانه يجب سداد الدين القديم المترتب على بريطانيا لايران.

واضاف: لقد انتقدت بشدة تقاعس اوروبا في العمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

واوضح وزير الخارجية الايراني قائلا: خلال اتصال التهنئة الهاتفي من قبل وزير الخارجية البريطاني اعلنت الاستعداد للحوار المبني على الاحترام المتبادل؛ استنكرت الكارثة المفتعلة من قبل اميركا في افغانستان واكدت ضرورة تشكل حكومة شاملة فيها.