الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان: على بريطانيا سداد الدَيْن القديم المترتب عليها لايران

امير عبداللهيان: على بريطانيا سداد الدَيْن القديم المترتب عليها لايران
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

 اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه على بريطانيا سداد الدَيْن القديم المترتب عليها للجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: صرحت خلال المحادثات الهاتفية مع نظيري البريطاني بانه يجب سداد الدين القديم المترتب على بريطانيا لايران.

واضاف: لقد انتقدت بشدة تقاعس اوروبا في العمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

واوضح وزير الخارجية الايراني قائلا: خلال اتصال التهنئة الهاتفي من قبل وزير الخارجية البريطاني اعلنت الاستعداد للحوار المبني على الاحترام المتبادل؛ استنكرت الكارثة المفتعلة من قبل اميركا في افغانستان واكدت ضرورة تشكل حكومة شاملة فيها.

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان: اميركا وراء عدم الاستقرار في افغانستان

امير عبداللهيان : نرحّب بالمفاوضات التي تحقق نتائج ملموسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور قطر

الداخلية العراقية تحسم حظر التجوال في يوم الانتخابات

الحلبوسي يصل الى مصر في زيارة رسمية

هاشتاغ.. الذكرى الـ20 لهجمات 11 من سبتمبر + فيديو

هاشتاغ.. عملية النصر المبين 3 + فيديو

هاشتاغ.. تواصل قضية أحرار جلبوع + فيديو