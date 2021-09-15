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إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس وبيت لحم

إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس وبيت لحم
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أصيب 22 فلسطينيا، مساء الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على حاجز حوارة، جنوب نابلس.

العالم - فلسطين

وأفاد مدير مركز الطوارئ والإسعاف في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن من المصابين 4 بالرصاص "المطاطي"، و16 بحالات اختناق، و2 جراء السقوط خلال مطاردة الاحتلال للمواطنين.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت عند مدخل بيت لحم الشمالي.

وأفادت مصادر أمنية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تظاهروا إسنادا للأسرى، وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمالا؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

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