هاشتاغ.. سفينة الوعد الصادق + فيديو

العالم - لبنان

السيد نصرالله شرح آلية توزيع النفط في الدفعة الأولى التي ستدخل الأراضي اللبنانية قريبا جدا.

أما عن سعر بيع النفط في المرحلة الثانية، فقد أعلن السيد نصرالله أن المقاومة ستتحمل جزءا من التكلفة للمساعدة في حل الأزمة التي يعيشها لبنان.

هاشتاغات عدة سجلت ترندنغ حول موضوع الوقود الإيراني المتجه إلى لبنان.

في هذا السياق غردت "ميريل": إلى الحاقدين على وصول المازوت من إيران، أعلن أنني سأستبدل النسكافيه الصباحي بكوب مازوت.

"أماني" كتبت بدورها: يللي مش عاجبه النفط الإيراني بكل بساطة ما يستخدمه أو حضرته يجيب.. شعب ما بيرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل.

"زينب قبيسي" أيضا علقت: إحتفلوا.. نحن ننتصر.. ربما لأن الحرب الإقتصادية ليس فيها دماء ودمار وأصوات قنابل وإسعاف وصراخ أطفال لا يشعر البعض بحجم الإنتصار في أحد معاركها، حرب يراد لها أن تركعنا وتدمر مبادءنا من أجل الخبز والبنزين، أدواتها فاسدون وحصار دولي ومنظمات هم صنيعة الأميركي.

أخيرا مع "فادي جوني" الذي علق على الاحتفالات التي ستقام في مدينة بعلبك احتفالا بدخول النفط الإيراني: تحية لأهلنا في بعلبك ونغبطكم على هذا العرس الوطني ويا ليتنا نكون معكم يلي الحفل تخزين الحمولة في خزانات تابعة لشركة محطات الأمانة ثم نقلها للجهات الراغبة بالحصول على مادة المازوت الإيراني ننصح الحاقدين ما يعبوا لأنو بخّرب الموتورات.

الناشطون على مواقع التواصل تفاعلوا مع هذا الحدث من خلال نشر بعض الصور منهم هذه الصورة التي تعلن أن السفينة رست والباقي يعلمه الجميع.

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