ما هي رسائل نفتالي بينيت إلى حماس عبر السيسي + فيديو

العالم - الاحتلال

ملفات كثيرة كانت حاضرة على طاولة الاجتماع لكن الوضع في قطاع غزة كان أبرزها، حيث أكد السيسي ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود مصر من أجل إعادة الإعمار في المناطق الفلسطينية.

وأعرب السيسي عن دعمه لما أسماها جهود تحقيق التسوية في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أشار بينيت إلى أهمية الدور المصري في معرض طرحه خطة لتنمية قطاع غزة مقابل التزام الفصائل الفلسطينية بتهدئة دائمة.

وأكد على دور القاهرة في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وفي إيجاد حل لقضية الأسرى الفلسطينيين بالإضافة للذين أسماهم بالمفقودين الإسرائيليين في القطاع.

وشدد بينيت على أن اجتماعه مع السيسي كان مهما جدا وجيدا للغاية على حد تعبيره، مشيرا إلى أن كيانه منفتح على دول المنطقة، وأن الأساس لهذا الأمر هو اتفاق التسوية بين كيان الاحتلال ومصر.

واستمر الاجتماع بين الطرفين لنحو ست ساعات، وبحسب الإعلام العبري فإن مصر نقلت لحركة حماس رسالة تهديد من بينيت مفادها أن كيانه سيرد بقوة على إطلاق الصواريخ وأنه لن يتردد في تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة.

وأضاف الإعلام العبري أنه من المتوقع وصول وفد من المخابرات المصرية في الأيام المقبلة إلى غزة لنقل ما تبقى من رسالة بينيت والتأكد من أن الوضع لن يخرج عن السيطرة فيها.

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