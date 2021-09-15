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هذا ما جرى خلال لقاء الملك الاردني مع ممثلي المنظمات اليهودية في نيويورك

هذا ما جرى خلال لقاء الملك الاردني مع ممثلي المنظمات اليهودية في نيويورك
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، الثلاثاء، أهمية البناء على مواقف الولايات المتحدة “الإيجابية”، والاهتمام الدولي؛ لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسب تعبيره.

العالم - الأردن

جاء ذلك خلال لقاء الملك عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية في نيويورك، وفق بيان للديوان الملكي.

والخميس، بدأ ملك الأردن زيارة عمل رسمية غير محددة المدة، إلى الولايات المتحدة.

وأشاد عبدالله الثاني خلال اللقاء، بما وصفه بالخطوات الإيجابية للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن ضمنها استئناف المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بحسب البيان.

وشدد على، أن لا بديل عن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حسب تعبيره.

وأكد على أهمية دعم المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدا ضرورة تفادي أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار.

كما أكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، وأن الأردن مستمر في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

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