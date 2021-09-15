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مشاهد تظهر آليات عراقية تعرضت للقصف على حدود سوريا

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل إعلام عراقية مشاهد فيديو تظهر عجلتين تعرضتا إلى خسائر خلال الضربات الجوية التي استهدفت اهدافا على الحدود مع سوريا.

العالم-العراق

وبثت قناة "صابرين نيوز" على التلغرم مشاهد من "آثار تعرض عجلات تابعة للقوات الأمنية المتمركزة في الشريط الحدودي العراقي السوري إلى تدمير على يد طيران مجهول".

وقصفت طائرات مسيرة اهدافا تابعة للحشد الشعبي قرب الحدود السورية العراقية في محيط معبر البوكمال جنوب شرق محافظة دير الزور.

وقال مراسل العالم إن الطائرات المسيرة استهدفت آليتين تابعتين للحشد الشعبي بأربعة صواريخ، ما أدى الى احتراقهما بالكامل؛ مشيراً الى أن الآليتين كانتا متمركزتين في اطار الجهوزية لمنع تسلل ارهابيي "داعش" من سوريا الى العراق وبالعكس.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الخسائر اقتصرت على الماديات، دون أن ترد أنباء عن خسائر بشرية، وأوضحت بانه تم تدمير 3 عربات للحشد الشعبي وكاميرا حرارية كانت تستخدم كرصد ومراقبة للشريط الحدودي مع سوريا.

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مشاهد تظهر آليات عراقية تعرضت للقصف على حدود سوريا

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