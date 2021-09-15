وزير الخارجية الايراني يؤكد على متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به امير عبداللهيان خلال استضافته يوم امس الثلاثاء لاجتماع لجنة المتابعات القانونية والدولية المتعلقة بملف استشهاد الفريق قاسم سليماني.

وفي هذا الاجتماع الذي جرى بحضور مندوب اسرة الشهيد سليماني ومدراء ومندوبي الاجهزة القضائية والسياسية والامنية والقانونية والعسكرية المعنية، طرح المدعوون وجهات نظرهم وآراءهم حول الملف وقدموا تقارير عن اداء مؤسساتهم وشرحوا احدث التطورات حول القضية وابعادها وآثارها المختلفة.

واكد وزير الخارجية خلال الاجتماع ضرورة التقدم بالاجراءات الجارية واحياء ذكرى القائد الشهيد سليماني، البطل الوطني والدولي لمكافحة الارهاب، وكذلك دور المسؤولين والادارة الاميركية في ارتكاب جريمة الاغتيال هذه التي لا تغتفر وقال: ان استمرار متابعة هذا الملف وتسليم الارهابيين الحكوميين للعدالة، يعد من سياساتنا الحاسمة.

واضاف امير عبداللهيان: ان وزارة الخارجية ستعمل بعزيمة حاسمة بمسؤوليتها الذاتية في المتابعة القانونية والسياسية والدولية لهذه القضية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد صرح قبل فترة خلال زيارته الى بغداد حين حضوره في مكان استشهاد القائد سليماني: انه على الادارة الاميركية ان تتحمل مسؤولية اغتيال القائد سليماني وان ينال المنفذون والآمرون بهذا الهجوم الارهابي جزاءهم ويتم تسليمهم للعدالة.

كما قال امير عبداللهيان خلال اتصاله الهاتفي الاخير مع امين عام منظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش حول المتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال الشهيد سليماني: سنتابع بجدية ملف اغتيال الشهيد سليماني في ابعاده القانونية والدولية ولا يمكن لاميركا التنصل من مسؤوليتها الحتمية في اغتيال البطل الكبير لمكافحة الارهاب.