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قيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس

قيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، "من يدعون الخوف اليوم على الدستور وعلى دستورية الإجراءات".

العالم-تونس

وقال خلال لقائه بالعميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ: ''خائفين على الدستور.. اما السرقة دستورية؟ والأموال في الخارج دستورية؟''

وأضاف: ''التنظيم المؤقت للسلط موجود.. وعندي من النصوص ما لا يعرفونه''.

وأوضح: ''المفارقة الكبرى في تونس أن الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع".

وتابع مستطردا: ''ولاخر قال في حيرة.. لسنا في حيرة من أمرنا، الطريق واضحة وهي الطريق اللي سار فيها الشعب".

وأظهر سعيد وثيقة تاريخية من صحيفة العمل، جاءت فيها تصريحات للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وعلق سعيد على الوثيقة قائلا: ''بورقيبة يتحدث عن الدستور فيقول إنه قابل للتطور بتطور الزمان.. نقعدوا أحنا في دستور 2014 ما يتمسش بش كل واحد يأخذ بايو؟ الدستور ضمان للحقوق والحريات، وما مسيناهمش ومنيش قابل نمس بحقوق أي كان والعدل أساس الدولة.. وفاعليته موقوفة على مستوى الأفراد الأخلاقي فضلا عن كفاءتهم".

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قيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس

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