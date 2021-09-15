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حركة الوفاق البحرينية في ذكرى اتفاقية العار:

إجماع بحريني غير مسبوق في رفض التطبيع

إجماع بحريني غير مسبوق في رفض التطبيع
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة الوفاق البحرينية بانه بعد مرور عام من الجريمة التاريخية في توقيع اتفاق غير شرعي وغير قانوني بين النظام الحاكم في البحرين والكيان الصهيوني، يجمع البحرينيون وبشكل غير مسبوق على أن هذه الجريمة لا تمثل البحرين ولا تعبر عن شعبها بل هو اعتداء على تاريخ البحرين واصالتها واسلامها وعروبتها وماضيها ومستقبلها.

العالم - البحرين

وأضافت الحركة في بيان: إن الاجماع الشعبي الوطني الذي يتمسك بفلسطين وكل حبة تراب فيها يعبر عن موقف البحرين الحقيقي والثابت في ان كل ما لا يعبر عن ارادة الشعب ويعبر عن عداء لقيمه وقضاياه هو ساقط وبلا قيمة وان استمرار هذه المغامرة يجعل من النظام معزولاً ومفصولاً عن ارادة الشعب وقراره وخياره الراسخ".

وتابعت الحركة في بيانها:"ولازال شعب البحرين يرفع صوته عالياً ليسمع كل العالم بأنه مع فلسطين والقدس وحقوق الشعب الفلسطيني رغم القمع والتضييق والمنع واستخدام الارهاب الرسمي وتغييب الإعلام وحجبه من نقل الصورة الحقيقية والواقعية لرأي شعب البحرين، وإن الإعلان المشؤوم كشف زيف السلطات البحرينيّة التي تروج أنها حاضنة للتعايش والسلام في الوقت الذي لا تملك ادنى مستوى من التعايش والتسامح مع الشعب وتكتظ سجونها بالمدافعين السلميين عن السلام والمواطنة المتساوية والحقوق وفتح هذا الاتفاق الباب أمام التعاون الأمني والعسكري والفكري والظلامي الخطير والذي يهدد الاستقرار والامن في البحرين والمنطقة والعالم، ويجعل المواطنين البحرينيين في خطر وقلق متزايد ومثير".

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حركة الوفاق البحرينية في ذكرى اتفاقية العار: إجماع بحريني غير مسبوق في رفض التطبيع