إجماع بحريني غير مسبوق في رفض التطبيع

العالم - البحرين

وأضافت الحركة في بيان: إن الاجماع الشعبي الوطني الذي يتمسك بفلسطين وكل حبة تراب فيها يعبر عن موقف البحرين الحقيقي والثابت في ان كل ما لا يعبر عن ارادة الشعب ويعبر عن عداء لقيمه وقضاياه هو ساقط وبلا قيمة وان استمرار هذه المغامرة يجعل من النظام معزولاً ومفصولاً عن ارادة الشعب وقراره وخياره الراسخ".

وتابعت الحركة في بيانها:"ولازال شعب البحرين يرفع صوته عالياً ليسمع كل العالم بأنه مع فلسطين والقدس وحقوق الشعب الفلسطيني رغم القمع والتضييق والمنع واستخدام الارهاب الرسمي وتغييب الإعلام وحجبه من نقل الصورة الحقيقية والواقعية لرأي شعب البحرين، وإن الإعلان المشؤوم كشف زيف السلطات البحرينيّة التي تروج أنها حاضنة للتعايش والسلام في الوقت الذي لا تملك ادنى مستوى من التعايش والتسامح مع الشعب وتكتظ سجونها بالمدافعين السلميين عن السلام والمواطنة المتساوية والحقوق وفتح هذا الاتفاق الباب أمام التعاون الأمني والعسكري والفكري والظلامي الخطير والذي يهدد الاستقرار والامن في البحرين والمنطقة والعالم، ويجعل المواطنين البحرينيين في خطر وقلق متزايد ومثير".