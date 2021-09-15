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الإمارات تستهدف علاقات اقتصادية مع الكيان الإسرائيلي بـ'تريليون دولار'

الإمارات تستهدف علاقات اقتصادية مع الكيان الإسرائيلي بـ'تريليون دولار'
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، إن بلاده تستهدف إقامة علاقات اقتصادية مع الكيان الإسرائيلي بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل.

العالم- الامارات

جاء ذلك خلال كلمة للوزير الإماراتي في فعالية افتراضية أقامها المجلس الأطلسي الأميركي (غير حكومي مقره واشنطن)، مساء الثلاثاء، تتزامن مع مرور عام على توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين بلاده والكيان الإسرائيلي، وأوردت تفاصيلها وكالة أنباء الإمارات.

وذكر بن طوق أن الإمارات "تسعى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل" إلى أكثر من تريليون دولار. وقعنا أكثر من 60 مذكرة تفاهم مع" إسرائيل" منذ تطبيع العلاقات".

عام 2020، وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي مغتصب الارض الفلطسينية ومدنس مقدسات المسلمين برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وشملت الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين عدداً من القطاعات، مثل العلوم التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والسياحة والقطاع اللوجستي والنقل والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والبحث والتطوير والزراعة الحديثة وحلول المياه والري.

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