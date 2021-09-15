الصهاينة انتهكوا السيادة العراقية أكثر من 70 مرة العام الماضي

العالم - العراق

وقال الفرطوسي لشبكة "رووداو" الاعلامية ان "تزوّد فصائل المقاومة بطائرات الدرون، إن كان بالقصد التجاري، فالتجارة مفتوحة مع الصين ومع ايران ومع غيرها من دول العالم، واذا كان بقصد تزويد جهات تمثل امتداداً للجمهورية الاسلامية، فهذا امر غير صحيح وغير واقعي".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني الذي اغتصب الارض الفلسطينية ويرهب الشعب الفلسطيني، لا يمكن ان يتحدث بالاعراف والقوانين وهو اكثر من يخرقها ويخرق اعراف حقوق الانسان، بالتالي يأتي ويتحدث بشأن العراق الداخلي، فالعراق كبلد له شانه الداخلي سواء اتهم ام لم يتهم، فالكيان الصهيوني يمثل لنا عدواً".

وقال إن "ما تمتلكه الفصائل العراقية والحشد الشعبي وما يمتلكه الجيش العراقي والقوات الامنية العراقية، هو من اجل الدفاع عن السيادة العراقية، وهذا هو الحق الطبيعي والقانوني لبلد كالعراق، وبالتالي لا حق لاحدٍ ان يتحدث عن ما هو موجود لدى هذه القوات العراقية".

المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء أشار الى "الحاجة لأكثر من سلاح ردع متوازي مع المنطقة كدولة عراقية مستقلة، وتحتاج الى ان يكون لديها اسلحة رادعة لاي اعتداءات محتملة".

ونوه الى أن "اسرائيل انتهكت السيادة العراقية لأكثر من سبعين مرة في العام الماضي بطلعات جوية من طائرات مسيرة وطائرات غير مسيرة مسلحة وغير مسلحة، وبالتالي هي تتدخل وتقوم بعمليات تصفية واغتيالات داخل العراق"، وفق المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي.

وبين الفرطوسي ان "ما تحتاجه من هذه الطائرات هي اهداف محددة لمقاومة المحتل اياً كان، وبالتالي لا تحتاج الى امكانيات عالية، بل الى إمكانيات بسيطة ومتوفرة في الاسواق من مناشئ صينية وغير صينية وايضا ايرانية وغير ايرانية"، موضحاً ان "الكيان الصهيوني هو اخر من يتحدث عما يجب ان يكون وما يجب ان تفعل كل دول تكون ضده من دول المنطقة".