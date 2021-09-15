المفوضية الأوروبية: خطط لعقد قمة دفاعية وتخصيص مساعدات إلى أفغانستان

العالم- أوروبا

وقالت فون دير لاين اليوم الأربعاء في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي في البرلمان الأوروبي أن الوقت حال كي "تنتقل أوروبا إلى المستوى التالي"، موضحة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف "قمة الدفاع الأوروبي" خلال فترة تولي بلده رئاسة الاتحاد الأوروبي (والتي ستستمر ستة أشهر اعتبارا من مطلع العام القادم).

وتطرقت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مستجدات الوضع في أفغانستان، قائلة إن مشاهدة الأحداث التي مر بها هذا البلد كانت "مؤلمة جدا لعوائل العسكريين القتلى وذويهم".

وتابعت: "علينا التفكير في الطريقة التي يمكن أن تنتهي بها هذه المهمة بشكل مفاجئ، وهناك مسائل مقلقة جدا سيتعين على الحلفاء معالجتها داخل حلف شمال الأطلسي".

وحذرت فون دير لاين من أنه "ليس هناك أي قضية أمنية ودفاعية يكون حلها تعاونا أقل"، وتعهدت بالعمل مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بغية إصدار إعلان مشترك جديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأعلنت فون دير لاين عن تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية إضافية على المدى القصير بقيمة 100 مليون يورو إلى أفغانستان، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد بغية احتواء خطر المجاعة القائم في هذا البلد وتجنيبه أزمة إنسانية.

وتابعت أن الاتحاد سيحدد حزمة دعم جديدة أوسع نطاقا إلى أفغانستان خلال الأسابيع المقبلة.