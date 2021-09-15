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تبون يقر 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام الجزائري

تبون يقر 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام الجزائري
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تخصيص تاريخ 15 سبتمبر من كل سنة يوما وطنيا للإمام الجزائري، تزامنا مع الذكرى السنوية لوفاة الشيخ العلامة سيدي محمد بلكبير.

العالم- إفريقيا

وبعث تبون بهذا الشأن اليوم الأربعاء، رسالة للمشاركين في أشغال الملتقى الوطني للشيخ محمد بن الكبير في ولاية أدرار، قرأها عنه نيابة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يسوف بلمهدي أشاد فيها بالأدوار العلمية والثقافية والاجتماعية للأئمة.

وأضاف تبون في رسالته أن "الإمام جسد معاني المواطنة وهو يأخذ على عاتقه الإسهام في التربية والتعليم تحقيق معاني الحق والعدالة والأمن والإصلاح".

كما قام وزير الشؤون الدينية نيابة عن رئيس الجمهورية بتكريم عدد من علماء الجزائر، بمناسبة أشغال الملتقى الوطني للشيخ محمد بن الكبير في طبعته الـ19 ، بعنوان "الإمام، رسالة دينية وقيمة وطنية" بولاية أدرار.

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