انتهاء مناورات استراتيجية للجيشين الروسي والبيلاروسي

العالم- روسيا

ونقلت الوزارة، كلمات نائب وزير الدفاع الروسي الفريق يونس بك يفكوروف في حفل الختام: "أظهرت مناورات الغرب-2021، قدرتنا على تكوين وإنشاء مجموعات مشتركة قوية بسرعة، والتخطيط للأعمال القتالية في أي اتجاه كان، وقمع أي عدوان، وتوجيه ضربة حاسمة تعيد الرشد لكل من فقده من الأعداء".

وشاركت في المناورات، وحدات عسكرية من الجيش الروسي وبيلاروس، وكذلك عسكريون من أرمينيا وبيلاروس والهند، وكازاخستان وقرغيزستان ومنغوليا. وحضرها ممثل الوفد العسكري لسريلانكا.

وفي الختام، تم تكريم المتفوقين الذين تميزوا خلال تنفيد فعاليات المناورات، ومنحهم جوائز من وزارة الدفاع الروسية.