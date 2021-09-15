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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

قمة شانغهاي ومعالم الشرق القوي.. سجناء ثورة البحرين

قمة شانغهاي ومعالم الشرق القوي.. سجناء ثورة البحرين
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. استضافة العاصمة الطاجيكية دوشنبة القمة العشرين لدول منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيس المنظمة.

العالم - بانوراما

وسيحضر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي القمة لالقاء كلم، ومن المتوقع ان تكتسب ايران في هذه القمة العضوية الدائمة في المنظمة، وتستمر القمة لمدة يومين وستناقش النتائج الرئيسية لأنشطة المنظمة على مدار عشرين عاما، وبحث قضايا الساعة للتعاون الإقليمي والدولي.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول... شكر عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم القيادي المعارض المعتقل حسن مشيمع على موقفه الرافض لما عرض عليه نظام المنامة من عفو ملكي مقابل الإفراج عنه. وأثنى الشيخ قاسم على تقديم مشيمع قضية شعبه على حاجته الملحة للخروج من السجن، ومراعاة صحته.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. قمة شانغهاي ومعالم الشرق القوي.. سجناء ثورة البحرين

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