السفير الفرنسي الجديد يسلم الكاظمي رسالة خطية من ماكرون

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن الأخير "استقبل السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إيريك شوفاليه، حيث سلم الأخير رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".



وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، وفي مجال التعاون الأمني، ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها".



وأكد رئيس الوزراء العراقي على "أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس، وأثنى على إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجدداً في العاصمة بغداد".