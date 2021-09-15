اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون غدًا في الرياض

العالم- السعودية

كما من المقرر أن يستعرض الوزراء مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، واستمرار عملية التوثيق بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى تطبيق جميع قرارات المجلس الأعلى، المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام .2025

وسيبحث الوزراء أيضا عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” بالعلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.