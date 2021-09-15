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وسط انتقادات.. تعيينات وإقالات بالحكومة البريطانية

وسط انتقادات.. تعيينات وإقالات بالحكومة البريطانية
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجراء تعديل وزاري يشمل كبار الوزراء بهدف ما اسماه التركيز على رفع مستويات المعيشية وحل الاضرار التي خلفتها جائحة كورونا.

العالم- أوروبا

وقال مصدر في مكتب جونسون لوكالة "رويترز" للأنباء، إنه سيعين وزراء "مع التركيز على تحقيق الوحدة والمساواة في البلد بأكمله".

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم تعيين دومينيك راب وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الوزراء في الحكومة البريطانية.

كان جافين وليامسون أول من قال إنه سيترك منصبه كوزير للتعليم، بعدما تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع مسألة إغلاق المدارس والامتحانات أثناء الجائحة.

والشائعات بشأن التعديل الحكومي سارية منذ أسابيع.

واتهم معارضون جونسون بأنه اختار اليوم الأربعاء للإعلان عن التعديل الوزاري ليغطي على تصويت مزمع لحزب العمال المعارض في البرلمان على قرار الحكومة إلغاء دعم إضافي للأسر منخفضة الدخل جرى استحداثه أثناء الجائحة، وهي خطوة عبر بعض نواب حزب المحافظين عن قلقهم بشأنها أيضا.

وجلس وزير المالية ريشي سوناك بجوار جونسون في البرلمان أثناء حضور رئيس الوزراء جلسة الأسئلة والأجوبة الأسبوعية.

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