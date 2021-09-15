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السعودية تشتري القبة الحديدية من 'إسرائيل'.. ماذا بعد؟

السعودية تشتري القبة الحديدية من 'إسرائيل'.. ماذا بعد؟
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

الخبر وإعرابه 

العالم- الخبر وإعرابه

الخبر:

أعلن موقع بريکينغ ديفنس أن السعودية تدرس شراء نظام القبة الحديدية من إسرائيل.

الإعراب:

- من الطبيعي ألا تترك أمريکا شريكها الاستراتيجي وبطبيعة الحال ، بقرتها الحلوب (على حد تعبير ترامب) بلا حماية ، وستتخذ الإجراءات اللازمة لاستبدال منظومة باتريوت للدفاع الجوي التي تسحبها من السعودية.

- بالطبع ، من بين الخيارات العسكرية الروسية والصينية والإسرائيلية ، تهتم أمريکا أكثر بترغيب السعودية في الشراء من إسرائيل ، لذلك من الآن فصاعدًا ، يمكن اعتبار صفقة الشراء بین السعودية وإسرائيل حاسمة.

من المفترض أنه في الوضع الحالي ستكون السعودية قادرة على حماية نفسها من التهديدات الجوية والصواريخ اليمنية من حين لآخر ، في حين أظهرت القبة الحديدية الإسرائيلية ضعفها الشديد خلال الحرب الاثنتي عشرة يومًا الأخيرة في غزة.

-على هذا الأساس ، يبدو أن شراء القبة الحديدية ، حتى لو لم يجلب الأمن للسعودية ، سيساعد بشكل كبير على الأقل في تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية ، وبالطبع سیرضي کلا من السعودية وأمريکا واسرائيل علی حد سواء، کما سيعزز محور المطبعين مع الکيان الصهيوني .

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