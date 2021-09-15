إعلان حالة الطوارئ في محافظات جنوب اليمن

العالم-اليمن

أعلن رئيس المجلس الانتقالي (المدعوم من الامارات)، اللواء عيدروس الزبيدي، يوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في محافظات جنوب اليمن كافة، ورفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الجنوبية، لمواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وقال الزبيدي: "نهيب بقواتنا المسلحة رفع درجة الجاهزية القتالية، ورفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجة، والاستعداد لتنفيذ المهام القتالية دفاعًا عن الأرض، والعرض، وحشد كل الطاقات لمواجهة الحوثيين، وأي تهديدات ومخاطر أخرى".

هذا وشهدت عدة محافظات في جنوب اليمن، على مدار اليومين الماضيين، احتجاجات شعبية غاضبة على حكومة هادي، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية، وتدهور الخدمات الأساسية.