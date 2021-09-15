الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلان حالة الطوارئ في محافظات جنوب اليمن

إعلان حالة الطوارئ في محافظات جنوب اليمن
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن "عيدروس الزبيدي" حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلفية الإحتجاجات الواسعة.

العالم-اليمن

أعلن رئيس المجلس الانتقالي (المدعوم من الامارات)، اللواء عيدروس الزبيدي، يوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في محافظات جنوب اليمن كافة، ورفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الجنوبية، لمواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وقال الزبيدي: "نهيب بقواتنا المسلحة رفع درجة الجاهزية القتالية، ورفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجة، والاستعداد لتنفيذ المهام القتالية دفاعًا عن الأرض، والعرض، وحشد كل الطاقات لمواجهة الحوثيين، وأي تهديدات ومخاطر أخرى".

هذا وشهدت عدة محافظات في جنوب اليمن، على مدار اليومين الماضيين، احتجاجات شعبية غاضبة على حكومة هادي، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية، وتدهور الخدمات الأساسية.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يسيطر على 'الصومعة ' في البيضاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صباغ يؤكد على ضرورة رفع الحصار على سوريا

إعلان حالة الطوارئ في محافظات جنوب اليمن

السودان: ملء إثيوبيا سد النهضة دون اتفاق "تعنّت"

إيران تأمل في استئناف حركة الطيران مع الكويت قريبا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-09-2021

شاهد.. ما اهداف ايران من الانضمام لمنظمة شنغهاي؟