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تيار المستقبل يدعو مناصريه لإلغاء أي تجمعات في الشارع

تيار المستقبل يدعو مناصريه لإلغاء أي تجمعات في الشارع
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

الغى تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري تجمعات في الشارع كان من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل وسط بيروت.

العالم_لبنان

وأصدر التيار بيانا اليوم الخميس ، توجّه فيه لمناصريه بالتقدير والامتنان، الذين لا يتركون مناسبة إلا ويعبرون فيها عن مدى محبتهم للرئيس ​سعد الحريري​ وغيرتهم عليه والتزامهم بمسيرته على رأس "تيار المستقبل"، وآخرها الدعوة الصادقة التي يوجهونها، عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، للتجمع أمام ​بيت الوسط​، يوم الأحد المقبل، دعما له.

وأضاف اليبان، أن تيار المستقبل إذ يشكر جميع المناصرين على عاطفتهم ومحبتهم، يؤكد أن رسالة دعمهم الغالية وصلت إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأن توجيهاته تدعوهم إلى إلغاء الدعوة، والالتزام بما تقتضيه المرحلة وظروفها الصعبة من ابتعاد عن أي تجمعات في الشارع، وتؤكد لهم أن بيت الوسط، الذي هو بيت كل واحد منهم، سيكون مفتوحا امام ال​لبنان​يين، وكما عهدتموه دائما بيتا لكل المحبين والادباء والأوفياء ل​نهج​ و​مسيرة​ الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، لنعمل معا لأجل لبنان ونتواصل مع الاخوة والاخوات في كافة المناطق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

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