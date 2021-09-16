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انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان حول أفغانستان

انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان حول أفغانستان
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم الخميس، أعمال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، لبحث التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه منطقة آسيا الوسطى بعد عودة طالبان للحكم.

العالم-افغانستان

وقال الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمن، خلال افتتاح الاجتماع إن رئاسة طاجيكستان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تزامنت مع فترة من التحديات والتهديدات غير العادية التي تواجهها منطقة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وأرمينيا، وبيلاروس.

ومن المقرر ان يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعمال القمة عن بعد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وذلك بعد أن أعلن الكرملين أن بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية ظهور إصابات بفيروس كورونا في دائرة الأشخاص المحيطين به.

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