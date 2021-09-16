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بالوثيقة.. العراق يصدر توصيات بشأن دخول الزائرين الايرانيين

بالوثيقة.. العراق يصدر توصيات بشأن دخول الزائرين الايرانيين
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 5 توصيات تتعلق بدخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

العالم - العراق

والتوصيات الصادرة مؤرخة في يوم 15 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري وهي كما مبينة أدناه:

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