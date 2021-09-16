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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
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بالوثيقة.. العراق يصدر توصيات بشأن دخول الزائرين الايرانيين
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش
أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 5 توصيات تتعلق بدخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.
العالم - العراق
والتوصيات الصادرة مؤرخة في يوم 15 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري وهي كما مبينة أدناه:
تصنيف :
العالم الاسلامي
العراق
اربعين الحسين
كلمات دليلية :
كربلاء
زيارة الاربعين
رئيس مجلس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي
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