السفير الايراني في باكو يلتقي بمساعد الرئيس الاذربيجاني

العالم- ايران

وافادت وكالة ارنا" في باكو نقلا عن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية اذربيجان، ان"حاجي اوف" سلّم السفير موسوي، في هذا اللقاء، رسالة شفوية من رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علييف" الى نظيره الايراني "سيد ابراهيم رئيسي"؛ الى جانب عدد من الاقتراحات العملانية لرفع مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين.

كما استعرض الجانبان، الايراني والاذربيجاني خلال اللقاء بينهما اليوم، اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والعراقيل والسبل الكفيلة بتنمية وتعزيز الاواصر بين هذين البلدين الجارين.