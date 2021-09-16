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التفکک داخل المجتمع الصهيوني

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج غياهب الكيان الضوء على ابرز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الصهيوني لاسيما التفكك داخل المجتمع الصهيوني والتمييز بحق اليهود الشرقيين في الكيان والحرديم الذين يفرضون معتقداتهم في مناطقهم وتفشي الفقر في الكيان واحتجاجات المستطوطنين المزارعين على حدود غزة .

العالم - غياهب الكيان

واستعرض البرنامج التفكك والشرخ الحاصل بين المجموعات مختلفة الأعراق والعقائد وايضا حال الفقر المتعق الذي يعيشه الصهاينة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في الكيان.

ويعيش المجتع الصهيوني حالة من التفككك بين مجموعاته المختلفة بسبب الخلافات والفروقات في طريقة الحياة الاجتماعية فضلاً عن التراجع الاخلاقي والتعاطي حتى على المستوى الشخصي ما يثير خشية من ذهاب المجتمع الصهيوني الى اصطدام في المستقبل.

وناقش البرنامج التفكك الذي يعيشه المجتمع الصهيوني، والتمييز بحق اليهود الشرقيين في الكيان، والحرديم الذين يفرضون معتقداتهم في مناطقهم، تفشي الفقر في الكيان، واحتجاجات المسطونين المزارعين على حدود غزة معلا ضيف الحلقة المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

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