الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اوروبا تدعو لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة!

اوروبا تدعو لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة!
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة الجديدة، حسبما قال البرلمان الأوروبي ، واصفا أزمة لبنان بأنها "كارثة من صنع الإنسان".

العالم - لبنان

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق هذا الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي: "بينما كان النموذج الاقتصادي اللبناني مكسورا، مرت لحظة العقوبات، لأن السياسيين شكلوا حكومة في 10 سبتمبر".

ومع الأخذ في الاعتبار تشكيل حكومة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، سيصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قرارا يقول إن "حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها بعد تخفيف الضغط على لبنان".

وسيحث البرلمان الأوروبي القادة اللبنانيين على" الوفاء بوعودهم وأن يشكلوا حكومة فاعلة"، كما سيحذر بفرض عقوبات تستهدف من "يعرقل أو يقوض العملية السياسية الديمقراطية" في لبنان.

المصدر: "ديلي ستار"

روابط ذات صلة

لبنان: مشاورات سياسية قبل جلسة  الثقة لحكومة ميقاتي

العلاقة مع السعودية: التحدي الأبرز أمام  حكومة ميقاتي؟

حظوظ ميقاتي في انتشال لبنان من أزماته؟

ميقاتي أولويتنا ستكون الإهتمام بحاجات الشعب اللبناني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

" الوفاق":اتجاه مناهضة التطبيع في داخل البحرين سيتطور بلا شك

جمعية ‏الوفاق: شعب البحرين سجل التزاما عاليا في السلمية والوحدة الوطنية

آلاف الأفغان في القواعد الأمريكية ينتظرون إعادة التوطين

اليمن..رصد 281 خرقا للعدوان خلال الـ24 ساعة الماضية

لهذا السبب.. فرنسا تتهم بايدن وحلفاءه بطعنها في الظهر

لبنان.. اقرار بيان وزاري بالاجماع خلال جلسة بقصر بعبدا