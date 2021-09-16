الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السيسي وملك البحرين يباحثان آخر تطورات قضية سد النهضة

السيسي وملك البحرين يباحثان آخر تطورات قضية سد النهضة
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة آخر تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

العالم-مصر

وأكد ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل، فضلاً عن دعم الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يمنع الضرر ويعود بالنفع على كافة الأطراف اتساقاً مع قواعد القانون الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

روابط ذات صلة

السيسي يشدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية

ملك البحرين يزور مصر الخميس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحديات قمة شنغهاي..وغضب باريس من الشراكة الاميركية

مصر: تلقينا رؤية وخطة من الكونغو لإحياء المفاوضات سد النهضة

السيسي وملك البحرين يباحثان آخر تطورات قضية سد النهضة

رئيسي : الفرص متاحة لتوسيع التعاون بين طهران واسلام اباد

تحذیرات من هجمات ارهابية تستهدف زوار أربعينية الامام الحسين (ع)

الأردن.. 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا