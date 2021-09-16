رئيسي : الفرص متاحة لتوسيع التعاون بين طهران واسلام اباد

العالم- ایران

واضاف اية الله رئيسي خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" في دوشنبة اليوم الخميس، ان الجمهورية الاسلامية عازمة على رفع مستوى التعاون مع دول المنطقة وتاكيدا الجيران؛ مبينا ان دولة باكستان تحظى بمكانة خاصة في هذا الخصوص.

ونوّه رئيس الجمهورية بالعلاقات المنبثقة عن القواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين طهران واسلام اباد؛ مؤكدا ان هذه الاواصر الايجابية تفوق معايير الجيرة، ومحذرأ من المحاولات الشريرة والفتنوية التي ترمي الى المساس بها.

كما نوه بالحدود المشتركة الممتدة بين ايران وباكستان، قائلا : ان استتاب الامن على الشريط الحدودي من شانه ان يوفر ارضيات ملحوظة في سياق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، ويضمن الازدهار والاعمار في تلك المناطق.

وعلى صعيد اخر، اشار اية الله رئيسي الى اقتراح عمران خان بشأن عقد اجتماع مشترك لبحث التطورات ي افغانستان؛ وقال : ينبغي بذل الجهود لتاسيس حكومة قائمة على ارادة جميع مكونات الشعب الافغاني.

وتابع : ان رمز حل مشاكل افغانستان يكمن في تشكيل حكومة شاملة والحد من التدخلات الاجنبية في شؤون هذا البلد.