تحديات قمة شنغهاي..وغضب باريس من الشراكة الاميركية

العالم - بانوراما

وقد أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سلسلة من اللقاءات مع قادة الدول المشاركة في القمة وبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، ومن المتوقع أن يلقي رئيسي كلمة في إجتماع القمة الذي سيبدأ أعمله الجمعة.

وفي الملف الثاني يتناول برنامج بانوراما: اتهام فرنسا للرئيسَ الأميركي جو بايدن بطعنها في الظهر بعد إقصائِها عن واحدة من أكبر الصفقات الدفاعية في العالم التي كانت قد وقّعتها مع أستراليا لصنع غواصات نووية، بينما نددت الصين بالشراكة الاستراتيجية بين أميركا وبريطانية وأستراليا، واعتبرت انها تكثف سباق التسلح وتزعزع السلام والاستقرار الاقليميين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.