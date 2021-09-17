الشيخ نعيم قاسم يؤكد على ضرورة عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا

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وقال خلال اللقاء انه ما حصل ‏من كسر للحصار الاميركي على سوريا من خلال خرق ​قانون قيصر​ العدواني هو بداية مرحلة ‏جديدة من المواجهة التي ستحقق انتصارات سياسية واقتصادية لمصلحة البلدين سوريا ولبنان.

وأضاف خلال استقباله ​ الخميس السفير السوري​ في لبنان علي عبد ‏الكريم علي: حزب الله تصدى لمقاومة ​اسرائيل​ لتحرير ​الأرض ​ والإنسان، ويتصدى في مواجهة ‏الحصار الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق العزة وتدعيم استقلال لبنان وحماية المواطنين اجتماعياً ‏وسياسياً. وسيتصدى في كل المجالات التي تعني الاستقلال والكرامة في مواجهة العدوان ‏الاميركي والاسرائيلي.‎

أما السفير السوري فاعتبر أنه أصغيت إليه وإلى قراءته ‏المتفائلة الحذرة تجاه الوضع في لبنان واستبشاره بإمكانية النجاح في تفعيل العلاقة الاخوية بين ‏سوريا ولبنان، وأيضاً عبر سوريا مع أشقّاء ودول في المنطقة، تفاءَل بإمكانية إنجاز نجاحات ‏بدأت مقدّماتها ويمكن البناء عليها في استجرار الطّاقة، الغاز المصري عبر سوريا والكهرباء ‏​الاردن​ي عبر سوريا، وأيضاً التواصل مع ​العراق​ والاردن والشّرق بعامّة عبر سوريا وتفعيل ‏العلاقة الأخوية بين الوزارات المعنية في البلدين.

وأضاف: وتم التطرّق ايضاً في استثمار انتصار سوريا ‏والمقاومة في مواجهة إرهاب كان قد شكل خطراً على المنطقة وعلى العالم، وهذا الصّمود ‏والانتصار الذي كانت فيه سوريا ولبنان في جبهة واحدة، يجب تثمير النجاح فيه وخاصّة أنّ ‏القوى التي استثمرت في هذا ​الارهاب​ اضطُرّت لإعادة النظر وهي تخرج من المنطقة بشكل أو ‏بآخر، والعدوّ الإسرائيلي مرتبك والإرهاب التكفيري صار ينقل الاستثمار من جهة الى أخرى، ‏ولكن كلها علامات قوّة يجب الاستثمار فيها والبناء عليها.

وأضاف: كانت رؤية سماحته والقراءة ‏المشتركة تشير الى صورة مستقبل فيه انفراجات اقتصادية واجتماعية ومعيشية للشعب في ‏سوريا ولبنان وللدّول الشقيقة والصّديقة ايضاً، إضافة للقراءة في المشهد السياسي جرى التطرق ‏فيها الى نقاط وكان التوافق فيها كبيراً جدا. ‏