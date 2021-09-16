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الجامعة العربية تعلن استعدادها لدعم العملية الانتخابية في العراق

الجامعة العربية تعلن استعدادها لدعم العملية الانتخابية في العراق
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجامعة العربية، الخميس، عن استعدادها لدعم العملية الانتخابية في العراق المقرر اجراؤها في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

العالم - العراق

وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان، إن الأخير "يرافقه وفد نيابي، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأكد الحلبوسي "أهمية التواصل والحوار وتعزيز العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، وتعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية".

من جانبه، أعرب الامين العالم لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن "ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدمٍ على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربي واعتماده نهجاً بنَّاءً في لغة الحوار، لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء".

كما أكد "استعداد الجامعة العربية لدعم العملية الانتخابية بفريقٍ من المراقبين المختصين من الأمانة العامة"، مشدداً على أن "الجامعة العربية ستقف دائماً مع العراق وشعبه، وتحرص على مواكبته في جميع المحطات الهامة، على صعيد تعزيز أمنه واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية، وتحقيق طموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار".

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