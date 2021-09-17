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استطلاع يؤكد تراجع شعبية بايدن الى ادني مستوياتها

استطلاع يؤكد تراجع شعبية بايدن الى ادني مستوياتها
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع رأي حديث، أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله البيت الأبيض، مع تزايد انتقاد تعامله مع جائحة كورونا.

العالم-الاميركيتان

وأظهر الاستطلاع العام الذي أجرته رويترز- إبسوس يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، أن 44% من البالغين، يؤيدون أداء بايدن في الرئاسة بينما عبّر 51% عن عدم رضاهم، وقال الباقون إنهم غير متأكدين من رأيهم.وتتراجع شعبية بايدن منذ منتصف أغسطس الماضي مع انهيار الحكومة الأفغانية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وبينما أيد معظم الأمريكيين إجراءات التطعيم ووضع الكمامات التي أمر بها بايدن في الآونة الأخيرة لإبطاء تفشي سلالة دلتا من كورونا، فإن بعض الجمهوريين انتقدوا ما اعتبروه رد فعل مبالغاً فيه من جانب البيت الأبيض.

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