تظاهرات ليلية في حضرموت وميليشيات هادي تفرقها بالرصاص الحي

العالم-اليمن

وشهدت عدة أحياء في مدينتي المكلا والشحر احتجاجات وتظاهرات ليلية، كما سُمع صوت إطلاق للرصاص الحي من قبل ميليشيات الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي ضد المتظاهرين، الذين حاولوا قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة.

وأفاد شهود عيان أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء قيام ميليشيات هادي بتفريق الاحتجاجات بالرصاص الحي، قرب مركز شرطة مدينة الشحر بحضرموت.

وكانت مصادر محلية، قد قالت إن القميليشيات التابعة لمحافظ هادي في حضرموت فرج البحسني، قتلت، الخميس، مواطنا من المحتجين الغاضبين على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد وانعدام الخدمات في المحافظة وأصابت عددا آخرين.

وتشهد حضرموت منذ أيام موجة احتجاجات تنديدا باستمرار تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد وانتشار الفوضى الأمنية وانعدام الخدمات في كافة القطاعات.