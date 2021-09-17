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تظاهرات ليلية في حضرموت وميليشيات هادي تفرقها بالرصاص الحي

تظاهرات ليلية في حضرموت وميليشيات هادي تفرقها بالرصاص الحي
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

شهدت محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، مساء يوم الخميس، تظاهرات ليلية متفرقة تحدت قرار الحكومة المستقيلة بفرض حظر تجوال ليلي.

العالم-اليمن

وشهدت عدة أحياء في مدينتي المكلا والشحر احتجاجات وتظاهرات ليلية، كما سُمع صوت إطلاق للرصاص الحي من قبل ميليشيات الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي ضد المتظاهرين، الذين حاولوا قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة.

وأفاد شهود عيان أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء قيام ميليشيات هادي بتفريق الاحتجاجات بالرصاص الحي، قرب مركز شرطة مدينة الشحر بحضرموت.

وكانت مصادر محلية، قد قالت إن القميليشيات التابعة لمحافظ هادي في حضرموت فرج البحسني، قتلت، الخميس، مواطنا من المحتجين الغاضبين على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد وانعدام الخدمات في المحافظة وأصابت عددا آخرين.

وتشهد حضرموت منذ أيام موجة احتجاجات تنديدا باستمرار تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد وانتشار الفوضى الأمنية وانعدام الخدمات في كافة القطاعات.

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تظاهرات ليلية في حضرموت وميليشيات هادي تفرقها بالرصاص الحي