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روسيا تختبر منظومة جديدة مضادة للصواريخ

روسيا تختبر منظومة جديدة مضادة للصواريخ
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجو-فضائية أطلقت صاروخا في إطار اختبارات الدفاع المضاد للصواريخ، في كازاخستان.

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت الوزارة في بيان: نجحت وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجو-فضائية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد من الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ. وصرح قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ التابعة لقوات الفضاء، اللواء سيرغي غرابتشوك، بأن سلسلة الاختبارات أثبتت خصائص الصاروخ ومواصفاته ,مضيفا أن الوحدات الجوية أكملت المهمة بنجاح، وتمكنت من إصابة هدف افتراضي بالدقة اللازمة , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وكان القائد العام للقوات الجو-فضائية الروسية، العقيد سيرغي سوروفيكين، قد صرح في يوليو العام الماضي، بإن أنظمة الدفاع الصاروخي لموسكو والمنطقة الصناعية المركزية يتم اختبارها حاليا، وفي المستقبل القريب، ستتلقى القوات الجو-فضائية محطة رادار محدثة متعددة الوظائف وصواريخ للدفاع الجوي محدثة.

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