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الجزائر.. توقيف شخص قام باضرام النار بمحطة تخفيض الغاز

الجزائر.. توقيف شخص قام باضرام النار بمحطة تخفيض الغاز
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أوقف عناصر الدرك الوطني بالجزائر لبجاية شخص قام بإضرام النار بمحطة تخفيض الغاز بواد بوقريش قرية توريرت بلدية شلاطة.

العالم-افريقيا

جاء ذلك إثر تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشلاطة لمعلومات مؤكدة عن تعرض محطة تخفيض ضغط الغاز المتواجدة بالمنطقة المسماة واد بوقريش قرية توريرت بلدية شلاطة إلى الحرق بواسطة عجلات مطاطية من طرف مجهولين , حسبما نقل موقع النهار اون لاين.

وتم معاينة تحطيم قفل الباب الرئيسي للمحطة إضرام النار بها باستعمال عجلات مطاطية، مما خلف خسائر مادية معتبرة، هذا العمل الإجرامي الذي كان بإمكانه تشكيل خطر على الأرواح وحرمان قرى من التزود من مادة حيوية تتمثل في الغاز الطبيعي خاصة وأن المنطقة معروفة بقساوة المناخ فيها باردة شتاءا وتساقط الثلوج وبعد التحريات وتكثيف عنصر الإستعلامات تم تحديد هوية المشتبه فيه الذي ينحدر من ولاية بجاية ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات القانونية.

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