انطلاق أعمال قمة شنغهاي في العاصمة الطاجيكية + فيديو

العالم - ايران

ويشارك الرئيس ابراهيم رئيسي الذي يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، في اجتماع القمة و قام باجراء لقاءات ثنائية مع رؤساء ومسؤولي الوفود المشاركة.

وسيناقش الاجتماع النتائج الرئيسية لأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون على مدى السنوات العشرين الماضية ، وآفاق التعاون متعدد الأطراف داخل المنظمة.

کما سيناقش المشاركون في قمة شنغهاي مختلف القضايا ، بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي والإجراءات المشتركة داخل المنظمة للتعامل مع تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتخذ قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قرارا بشأن عملية قبول عضوية إيران الدائمة في المنظمة ومنح منصب شريك الحوار لجمهورية مصر العربية وقطر والمملكة العربية السعودية.و قد تقدمت ايران بطلب العضوية الدائمة عامي 2006 و 2015 .

وكانت منظمة شنغهاي للتعاون قد تاسست في شنغهاي عام 1996 بحضور رؤساء روسیا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

وفي العام 2005 انضمت ايران والهند وباكستان للمنظمة بصفة عضو مراقب وفي عام 2017 تحولت الهند وباكستان الى العضوية الدائمة .

وتعد افغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا دول اعضاء مراقبة في المنظمة في الوقت الحاضر، كما تقدمت دول ارمينيا وجمهورية اذربيجان والنيبال وكمبوديا وتركيا وسريلانكا بطلب الانضمام للمنظمة عام 2015.