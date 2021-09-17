الرئيس الايراني: العلاقات بين طهران ويريفان لطالما كانت ودية وبناءة

العالم - ايران

وشدد رئيسي على ضرورة رفع المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال "إن تشكيل مجموعات عمل متخصصة في القضايا الاقتصادية بما في ذلك في مجال تبادل الطاقة والنقل ومشاريع الإنتاج المشترك والتبادلات المالية يمكن أن يكون حافزًا جيدًا ونقطة تحول في تحسين مستوى التفاعل بين البلدين. "

وأشار رئيسي إلى قدرة القطاع الخاص في إيران على توريد السلع والخدمات التي تحتاجها أرمينيا ، قائلا "ينبغي لأفرقة العمل المتخصصة تعزيز الاتفاقات والتعاون الاقتصادي على أساس جدول زمني کما یجب عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل والعقبات المحتملة أمام تنفيذ هذه الاتفاقيات ".

من جانبه قال رئيس وزراء أرمينيا خلال اللقاء، إن توسيع العلاقات مع الجيران هو أحد مبادئ السياسة الخارجية لبلاده قائلا، وإن قرار الادارة الإيرانية الجديدة بتعزيز العلاقات مع جيرانها يمكن أن يكون بداية مرحلة جديدة ومثمرة للعلاقات بين البلدين.

ووصف دور ایران في العلاقات الإقليمية بأنه بناء للغاية مضیفا ان دور إيران في المنطقة كان دائمًا لإحلال الاستقرار معربا عن ترحیبه بمبادرات إيران لحل القضايا الإقليمية".

ورحب باقتراح آية الله رئيسي لتنشيط لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين أكثر من قبل، قائلا، إننی أوعز للوزراء المعنيين بإزالة العقبات أمام تنفيذ الاتفاقات السابقة بين إيران وأرمينيا".