انتخابات قطر؛ فوز أول مرشح بالتزكية وسط دعاية افتراضية

العالم-قطر

ومن المقرر أن تستمر الحملة الدعائية التي انطلقت، يوم الأربعاء الماضي، حتى 30 سبتمبر الجاري، وفق ما أكدته وزارة الداخلية القطرية على "تويتر".

وستجري قطر أول انتخابات تشريعية في تاريخيها، يوم 2 أكتوبر المقبل، تنفيذاً لقرار أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الصادر في نوفمبر من العام الماضي.

ويتنافس في الانتخابات 284 مرشحاً في 30 دائرة على 30 مقعداً من مقاعد المجلس البالغ عددها 45، فيما يعطي الدستور أمير قطر حق تعيين الأعضاء الـ15 المتبقين.

وضمّت الكشوف الأولية للناخبين 294 مرشحاً بينهم 29 امرأة، ولم توضح لجنة الانتخابات سبب استبعاد المرشحين العشرة من الكشوف النهائية.

وتشير كشوف المرشحين النهائية التي نشرتها الوكالة الرسمية والصحف المحلية إلى فوز المرشح حسن عبد الله غانم الغانم المعاضيد بمقعد الدائرة الخامسة بالتزكية؛ لعدم وجود منافس آخر.

ولا يزال وسم #انتخابات_مجلس_الشورى_القطري الأكثر تداولاً على "تويتر" في قطر ودول الخليج الفارسي لليوم الثالث على التوالي، حيث فضّل العشرات من المرشحين إطلاق حملاتهم، وعرض برامجهم الإنتخابية، عبر حساباتهم على "تويتر" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، باستخدام وسم الانتخابات.

وتقوم الصحف المحلية ببث الحملات الانتخابية للمرشحين على مواقعها على شبكة الإنترنت، وعلى منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نشرها في الصحف المطبوعة.

وقال أحد مرشحي الدوائر الانتخابية وفقا لـ"العربي الجديد"، إنه أنشأ مجموعة على تطبيق "واتساب"، ضمّ إليها جميع قاعدته الانتخابية، وهو على تواصل معهم على مدار الساعة.

وبسبب جائحة كورونا، ومنع الجهات الصحية للتجمعات الكبيرة والمهرجانات، حددت اللجنة المشرفة على الانتخابات 17 مركزاً ونادياً شبابياً، إضافة إلى قاعات بعض الفنادق، لإتاحة الفرصة للمرشحين، للقاء ناخبيهم وعرض برامجهم الانتخابية بعد اتخاذ الإجراءات الصحية المقررة، كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وتقدم المؤسسة القطرية للإعلان (مؤسسة حكومية)، للمرشحين، خدمات إعلامية مجانية، كالتصوير الشخصي للمرشح، وتصوير فيديو تعريفي له ولبرنامجه الانتخابي وتسجيل صوتي تعريفي أيضاً، وتصميم إنفوغرافيك خاص بالمرشح يرافق الصورة الشخصية يحتوي على الاسم ورقم الدائرة، ولقاء مع التلفزيون الرسمي في أحد البرامج الخاصة بالانتخابات، ولقاء إذاعي خاص معه.

وقالت الداخلية القطرية في بيانها إن يوم الجمعة 1 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي، وقالت إنه من الممنوع ممارسة أي وجه من أوجه الدعاية في هذا اليوم.

وفق مواد الدستور القطري الدائم، فإنّ مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يُنتخَب 30 منهم من طريق الاقتراع العام، ويُعيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.